Supposée bouderie de Wally Seck/ Les Turcs aux manettes de leur régie: Ndiaga Ndour injustement accusé Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Février 2022 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| Les Sénégalais aiment polémiquer sur des détails de moindre importance. Ils cherchent le mal partout. De fausses histoires se racontent sur la non prestation de l'artiste Wally Seck, lors de l'inauguration du stade Abdoulaye Wade. Certains, adeptes de la médisance et de la calomnie, sont en train même, d'accuser injustement Ndiaga Ndour, frangin de Youssou Ndour, comme étant responsable d'une supposée bouderie de Wally Seck. Alors que, ce sont les Turcs qui déclinaient leur programme, conformément à un timing bien défini. Rien d'autre.

Polémiquer, c’est le fort de certains Sénégalais. Rien de parfait ne se fait sous les tropiques sans un prolongement dans un autre terrain. Certains, animés d’une mauvaise foi, profitent régulièrement de situations pour jeter l’opprobre sur d’autres travailleurs, très dégourdis qui donnent le meilleur d’eux-mêmes. Alors que la réalité des faits pourrait être ailleurs.



C’est d’ailleurs le cas dans l’affaire de la supposée bouderie de Wally Seck. L’artiste qui suit bien son chemin n’est pas le seul à ne pas presté hier mardi, au stade Abdoulaye Wade. Akhlou Brick, Dieyla, Pama Dieng et Sabelle Dieng, Ngaka Blindé, Dip Doundou Guiss et d’autres n’ont pas presté. Certains d’entre eux, sont arrivés en arrivés en retard.



Ainsi, Ndiaga Ndour, frangin de Youssou Ndour est accusé à tort dans cette supposée bouderie de Wally Seck après une longue liste d’artistes. C’est vrai son frère, Youssou Ndour, Viviane, Pape Diouf, Carlou-D, Titi, Alioune Mbaye Nder… sont montés sur le podium.



Mais, le supposé sabotage de la prestation de Wally Seck, tant débattue, n’est qu’une pure spéculation. Elle est née d’une imagination débordante et infertile. C’est une orchestration ou victimisation probablement entretenue. Un astuce de communication pour mettre davantage Wally Seck en vogue. De l’autre, cette démarche vise à discréditer injustement, un digne travailleur très respectueux des principes. Et, la réalité des faits démontre que Ndiaga Ndour, attaqué de tout bord n’y est pour rien.



C’est d’ailleurs les turcs, maître d’oeuvre de ce joyeu qui déroulaient leur programme. Ces derniers, découvre-t-on, ne connaissant même pas Wally Seck et la plupart des autres artistes précités. Ils avaient un playlist d’artistes.

La source de Leral, très proches des turcs, plannificateurs de ces prestations d’artistes est catégorique. D’après elle, les turcs déclinaient le programme en fonction d’un timing bien défini. Rien d’autre.



Le Faramaren, en vrai « Nandité », refusant de se prononcer sur l’affaire, connaît très bien ce qui s’est passé. Wally Seck sait qu’il n’y a aucune vérité dans cette supposée bouderie. Il s’agit tout bonnement de balivernes, véhiculées à travers les réseaux sociaux.





