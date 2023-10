Supposée crise grave à l’Hôpital Général Idrissa Pouye: La Direction dément ...

La direction de l´hôpital tient à rassurer tous les patients et usagers de l’établissement qu’il n’existe aucune crise, pouvant perturber le déroulement normal des activités dans un quelconque service de l´Hôpital Général Idrissa Pouye de Grand Yoff. Il n’y a non plus aucun patient en danger en considération à un problème de climatisation.



Pour en venir aux faits, dans la matinée de ce vendredi, au niveau de l´unité de plâtre de l’hôpital il y’a eu un dysfonctionnement momentané de l´activité pour défaut de climatisation de la salle. Le split système ayant absorbé beaucoup de particules de plâtres qui ont obstrué ses orifices.



Toutefois, le service de maintenance a pris les dispositions utiles pour aussitôt installer un brasseur d’air et a enclenché la procédure d´acquisition d´un nouveau climatiseur. La prise en charge des patients a repris aussitôt après la fin des travaux.



La direction de l’HOGIP fustige avec la dernière énergie cette manipulation de masse qui n’a pour but que de jeter le discrédit dans le seul but de porter atteinte à la crédibilité de l’établissement qui s’investit chaque jour à l'amélioration de la qualité de la prise en charge des patients.