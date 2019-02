Supposée fraude à la DAF: C’est la faute à Sonko, le ministère accuse (vidéo) Décidément, les tenants du pouvoir tiennent le leader de PASTEF pour responsable de tout ce qui ne tourne pas rond au Sénégal en ce moment.

D’après elle, les gens montrés dans la vidéo sont des Sénégalais venus faire des rectifications d’erreurs matérielles sur leurs pièces d’identité ou pour se faire un duplicata de leurs cartes d’identité égarée. «Il s’est même rétracté lors qu’on l’a entendu. Il filmait dans une institution et voulait l’utiliser à des fins politiciennes parce qu’il est un militant de Sonko», souligne-t-elle, parlant de celui qui a filmé la vidéo.



Seulement, ce que la chargée de la communication du ministère de l’Intérieur ne dit pas, c’est comment ces Sénégalais « venus faire des rectifications d’erreurs matérielles sur leurs pièces d’identité ou pour se faire un duplicata de leurs cartes d’identité égarées », se sont tous retrouvés le même jour, au même moment. Doundine @NdiayeGaindeSN « elles viennent pour s’inscrire sur les listes »



