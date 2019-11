Supposée libération du maître coranique de Ndiagne: le substitut du procureur de Louga dément Sud Quotidien Le substitut du procureur de Louga, Ibrahima Faye, a démenti l’information livrée par Sud Quotidien, selon laquelle, le maître coranique Cheikhouna Guèye et ses co-accusés auraient bénéficié d'une liberté provisoire. « Le maître coranique et Cie n'ont pas été libérés. Cheikhouna Guèye a adressé une demande de liberté provisoire, laquelle a été rejetée », a-t-il confié à seneweb.

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Novembre 2019 à 11:37 | | 1 commentaire(s)|



