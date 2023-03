Supposées concertations avec de hauts gradés des Fds : L’armée dément «Yewwi Askan Wi» Rédigé par leral.net le Samedi 1 Avril 2023 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

Dans un Communiqué rendu public, vendredi, les leaders de la coalition « Yewwi Askan Wi » ont déclaré avoir reporté leur manifestation prévue le 3 avril, veille de la célébration de la fête de l’Indépendance, en « tenant des comptes des résultats de larges concertations avec de hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays ». Ce […] Dans un Communiqué rendu public, vendredi, les leaders de la coalition « Yewwi Askan Wi » ont déclaré avoir reporté leur manifestation prévue le 3 avril, veille de la célébration de la fête de l’Indépendance, en « tenant des comptes des résultats de larges concertations avec de hauts gradés des forces de défense et de sécurité de notre pays ». Ce que la grande muette a vite démenti. En effet, à travers une note parvenue à lesoleil.sn, « l’Etat-major général des Armées invite les acteurs politiques de tous bords et la société civile à tenir l’Armée nationale hors du débat politique pour l’intérêt de la Nation ». Mieux, d’après le colonel Moussa Koulibaly, Directeur de l’Information et des Relations publiques des Armées (Dirpa), l’armée « entend garder sa posture républicaine et se consacrer à ses missions régaliennes ».



Source : https://lesoleil.sn/supposees-concertations-avec-d...

