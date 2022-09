Suppression de leurs indemnités internes : Les travailleurs des ministères des Pêches et de l'Agriculture, décrètent 72 heures de grève

Les agents des ministères des Pêches et de l'Economie Maritime, de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, de l'Elevage et de la Production animale, ne comptent pas rester les bras croisés, après à la décision de l'ancien ministre des Finances et du Budget de supprimer leurs indemnités internes.



Fustigeant cette mesure, ils ont décrète 72 heures de grève sur toute l'étendue du territoire national. « Cette décision a été apprise avec stupeur, consternation et aussi avec amertume. Il est en déphasage avec la volonté du président de la République, Macky Sall qui, en décidant d'octroyer ces indemnités internes, voulait corriger les disparités dans le traitement salarial afin de sortir les agents de ces secteurs fondamentaux de notre économie du gouffre dans lequel ils se trouvaient et ce qui leur permet de se départir de leurs ((salaires misérables)) selon les termes de l'autorité suprême de ce pays. En effet, ces indemnités contribuent au rehaussement du niveau des salaires et, par conséquent, réduisent le nombre de départs des agents travaillant dans ces secteurs si importants en termes de Pib », a indiqué, face à la presse, le coordonnateur de la cellule communication de l'Intersyndicale des travailleurs desdits secteurs, Cherif Sambou.



Ce dernier rappelle que ces indemnités ont été élargies aux travailleurs contractuels au sein des départements ministériels. « Il s'agit, d’ailleurs, d'un acquis qui n'impacte en aucune manière la masse salariale et qui reste conforme aux directives du chef de l'Etat concernant les solutions intra ministérielles », ajoute le porte-parole du jour.



Il précise en outre que cette prime restaure à la fois le pouvoir d'achat et la dignité des agents. « Le ministre des Finances devrait, au moins, penser au principe du droit acquis. Nous avons pris des engagements financiers auprès des banques qui pourraient être remis en question. La décision unilatérale et injustifiée de Abdoulaye Daouda Diallo qui est juridiquement illégale, administrativement absurde et socialement dramatique ne passera pas ! C’est pourquoi, nous allons user de tous les moyens légaux pour faire face avec la manière la plus forte », clame le coordonnateur de la cellule communication de l'Intersyndicale des travailleurs.



Il réclame par ailleurs la généralisation de l'indemnité de logement, l'attribution de l'indemnité de risque, l'harmonisation de l'indemnité de responsabilité particulière, le reclassement et la reconnaissance des diplômes et l'octroi de l'indemnité de suggestion à tout le monde comme les autres agents de l'administration.



En plus de ces 72 heures de grève, les agents des ministères des Pêches et de l'Economie Maritime, de l'Agriculture et de l'Equipement Rural, de l'Elevage et de la Productionanimale prévoient également de supprimer la délivrance de permis d'exportation, de certificats phytosanitaires, de procéder à la rétention des informations administratives, à la non délivrance des certificats sanitaires à l'exportation, du certificat de mise en entrepôt, du certificat zoo sanitaire, du laissez-passer sanitaire du bétail. Ils envisagent également d’arrêter l'inspection et le contrôle des denrées alimentaires d'origine animale et boycotter la campagne nationale de vaccination du bétail. En attendant, ils lancent un appel solennel au Président Macky Sall afin qu'il mette fin aux décisions d’Abdoulaye Daouda Diallo qui, selon eux, risquent de créer une tension sociale incontrôlable.















L'As