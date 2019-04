Suppression du poste de PM : La Ld debout soupçonne l’installation d’une dictature

Ld Débout marque son opposition au projet de réformes de la Constitution qui va supprimer le poste de Premier ministre. Selon les membres de cette formation dissidente de LD, dirigée par Souleymane Gueye Cissé, le Président Macky Sall cherche à vouloir installer une dictature au Sénégal.



« Suivant, en effet, un cheminement stratégique pleinement assumé, après avoir cassé et neutralisé toutes les forces progressistes, démocratiques et citoyennes du pays, cette dernière initiative lui permettra, sans nul doute, de disposer désormais de tous les leviers de pouvoir de l’Etat et de la Nation, entre ses mains, lui tout seul. La réforme ainsi engagée viendra consolider et parachever l’installation d’une dictature certaine au Sénégal », soutiennent-ils dans une déclaration.



Dans ce document consulté par Leral, ces « Jallarbistes » listent un certain nombre de faits de la « mauvaise gouvernance » du Président Sall à la tête de l’Etat et lancent un appel à la « mobilisation générale et milite pour un sursaut national des progressistes et des patriotes, éparpillés dans plusieurs organisations, devenues sans envergure, ni épaisseur, atomisées qu’elles sont, par l’action de neutralisation des forces politiques et citoyennes, entreprises par le régime actuel, pour un seul et unique objectif : construire des blocs politiques forts capables de porter, dans l’unité d’action, le combat pour faire face à une dictature certaine qui ne se fixe plus aucune limite : ni légale, ni morale, ni éthique ».



«Cette œuvre de salut dont le Sénégal a urgemment besoin, requiert de la part des acteurs politiques, beaucoup d'humilité et de générosité, de la grandeur et de l'ouverture d'esprit, du don de soi et de l'oubli de soi : pour la nation et la patrie ; pour la démocratie et la justice sociale ; pour la République et l'Etat de droit », ajoutent-ils.

















