Suppression du poste de PM: Le projet en Conseil des ministres aujourd’hui et à l’Assemblée nationale jeudi

Mercredi 17 Avril 2019

Macky Sall hâte le pas comme son « fast-track ». Le projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre sera adoptée aujourd’hui en Conseil des ministres et envoyé à l’Assemblée nationale jeudi prochain.



Selon le journal « Le Quotidien » qui livre l’information, la conférence des présidents se chargera ensuite de fixer la date de la plénière. Cette rencontre était bien évidemment, une occasion de mettre les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar dans le bain puisqu’il leur appartiendra de le défendre et de le voter. Macky veut s’assurer que « ses » députés s’unissent pour « un sans anicroche ».



Le président de l'Assemblée nationale Moustapha Niasse a, à ce propos, rappelé « l’avantage d’avoir une majorité forte. Tout ce que le Président demande, nous le ferons », a-t-il dit. Et Aymerou Gningue d’ajouter : « M. le Président, vous pouvez dormir tranquille, cette loi passera comme lettre à la poste ».











Le Quotidien

