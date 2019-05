Suppression du poste de PM : la LD appelle à voter la réforme La Ligue démocratique a réuni son secrétariat permanent, hier, et a approuvé la décision de chef de l’Etat de supprimer le poste de Premier ministre. Les jallarbistes voient d’un bon œil cette réforme, car, estiment-ils, cela participe de l’équilibre des pouvoirs, rapporte "L’As".

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Mai 2019 à 16:01 | | 0 commentaire(s)|

Ils évoquent la fin, pour l’Assemblée nationale, du pouvoir de voter une motion de censure contre le gouvernement, de même que le président de la République ne pourra plus dissoudre l’Assemblée nationale, pendant les trois dernières années de la législature.



Selon eux, l’autorité de l’Assemblée nationale est ainsi renforcée, alors que ses pouvoirs de légiférer, de contrôler et d’évaluer restent intacts. Aussi, appellent-ils tous les députés de BBY à voter le texte.

