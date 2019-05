Suppression du poste de PM : « la décision est contraire à toute logique », selon Mamadou Ndoye L’ancien Secrétaire général de la Ligue démocratique (LD) est contre la suppression du poste de Premier, dont le projet de loi a été voté hier, par l’Assemblée nationale. « C’est contraire à toute logique. Quand on veut aller plus vite et quand on veut être plus efficace, la logique est d’aller vers la décentralisation et la déconcentration. Là, c’est l’inverse », a dit déclaré l’ancien ministre dans l’émission Grand Jury de la RFM de ce dimanche.

Mamadou Ndoye a également dénoncé « la démarche confidentielle du chef de l’Etat qui n’a pas parlé de ce projet pendant la campagne électorale ». Et d’ajouter, « c’est sorti après, et le fait que personne n’ait débattu de ce projet avant, y compris dans son propre camp, amène à se poser des questions et ouvre toutes les hypothèses ».

