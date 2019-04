Suppression du poste de Pm : Le Bureau de l'Assemblée nationale planche sur le dossier ce matin La procédure d’urgence du projet de loi portant suppression du poste de Premier ministre suit son cours. Le Bureau de l'Assemblée nationale se réunit, en effet, ce matin, pour se pencher sur le dossier et fixer l'agenda de la réforme, indique "L’AS". Le projet de loi devra passer devant la commission des lois en début de semaine prochaine et en plénière, à la fin de cette même semaine, selon le journal.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 10:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos