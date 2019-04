Suppression du poste de Pm : Vers l’adoption du projet en procédure d’urgence

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Avril 2019 à 10:25 | | 0 commentaire(s)|

Le projet de loi portant modification de la Constitution dont la suppression du poste de Premier ministre, a été adopté hier par le Conseil des ministres. Sauf changement, le texte sera transmis aujourd’hui au bureau de l’Assemblée nationale. D’après « L’Observateur », son adoption risque de passer en procédure d’urgence. La majorité parlementaire se dit prête à dérouler le tapis rouge au Garde des Sceaux Me Malick Sall, qui va défendre le projet.



« Notre devoir est d’accompagner le président de la République dans ses projets, dans le sens de l’intérêt des populations. C’est pourquoi nous sommes prêts et le jour où on aura le projet, nous allons l’enregistrer et travailler sérieusement sur la question », assure Aymérou Gningue, président du groupe parlementaire de BBY.

