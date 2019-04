Suppression du poste de Premier ministre: "Des députés de la majorité ont promis de s’opposer à cette loi"

Rédigé par leral.net le Vendredi 12 Avril 2019 à 09:14 | | 0 commentaire(s)|

Des députés de la majorité désapprouvent la suppression du poste de Premier ministre. Selon Serigne Abdou Bara Dolly qui donne l’information, certains auraient promis de s’opposer au projet de loi doit passer à l’Assemblée nationale. « Nous avons entamé des discussions avec les députés de la majorité, pour les sensibiliser sur les dangers de cette réforme. Hier, nous les avons rencontré et ils nous ont promis de s’opposer à cette loi, qui n’est d’aucune utilité pour le pays », a-t-il révélé dans un entretien avec L’Observateur.



« Des députés de la majorité ne vont pas voter cette loi. Et nous allons y opposer farouchement, comme ce fut le cas avec la loi sur le parrainage. Ça ne passera pas », a ajouté le parlementaire de Bokk Gis Gis.



Pour lui, Macky Sall cherche à régler « des querelles internes de son parti » à travers la suppression du poste de Premier ministre.



« C’est juste de la politique, fustige le député. J’ai l’impression que Macky Sall ne connaît toujours pas les problèmes des populations. Il nous parle de Fast Track , mais cela ne devait pas commencer aujourd’hui. C’est juste un slogan creux. Nous n’allons pas accepter que Macky Sall nous sacrifie en accélérant les choses. Déjà, nous sommes au pied du mur et il veut nous jeter à la mer. »

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos