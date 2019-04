Suppression du poste de Premier ministre : Modou Diagne Fada apprécie la décision Modou Diagne Fada n’est pas contre la suppression du poste de Premier ministre. Tout au contraire, le président du Conseil départemental de Kébémer apprécie la mesure du Président Macky Sall.

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Avril 2019 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

« Il faut se limiter aux explications officielles du Président de la République et du Premier ministre sur cette décision » a, déclaré Modou Diagne Fada dans l’émission Grand Jury de ce dimanche. L’ancien ministre de la jeunesse de Wade pense que « c’est quelque chose à expérimenter, surtout que cela devrait permettre un meilleur accès aux dossiers, une meilleure accessibilité des ministres et l’accélération des prises de décisions ». Selon Modou Diagne Fada, « c’est tout bénéfique pour le peuple d’avoir un Président qui veut accélérer les choses ». Selon lui, il faut faire confiance à Macky Sall qui est « un Président discret, organisé, méthodique, un véritable homme d’Etat ».

