Suppression poste de PM : la question préalable rejetée, 103 députés inscrits pour les débats Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, député du groupe parlementaire "Liberté et Démocratie" a soulevé une question préalable, fustigeant la présence du ministre de la Justice, Me Malick Sall à l’Assemblée nationale.

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mai 2019 à 12:46

« Le ministre de la Justice n'avait pas sa place à l'Assemblée nationale, aujourd'hui. C'est le Premier ministre lui-même, Mohamed Boun Abdallah Dionne, qui devait venir faire sa déclaration de politique générale et défendre le projet de loi », a-t-il indiqué.



Cette question préalable étant rejetée par les députés, les débats sur le fond vont démarrer à l’Assemblée nationale. Pas moins de 103 députés sont inscrits pour ces députés pour l’instant. Ce qui laisse augurer d’une longue séance.

