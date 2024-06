Sur 1 000 pèlerins testés, près de 250 ont été positifs à la covid 19

Les autorités sénégalaises maintiennent le dispositif sanitaire de surveillance à l’aéroport international Blaise Diagne depuis que des pèlerins de retour du pèlerinage à la Mecque ont été testés positifs au Covid19. Le Pr Souleymane Mboup, directeur exécutif de l'Institut de Recherche en Santé, de Surveillance Épidémiologique et de Formations (IRESSEF), a fait le bilan provisoire. Il confiera à Dakaractu que sur 1 000 pèlerins contrôlés, près du quart, soit environ 250 individus ont été positifs, lit-on dans L'As.



Il ressort des résultats des analyses que plus de 25 variants ont été détectées dont certaines qui sont nouvelles voire jamais détectées sur le continent africain et au niveau des bases de données internationales. Toutefois, le Pr Mboup soutient qu’à ce stade, on ne peut pas dire qu’il y a déjà une propagation de la Covid-19 au Sénégal. A l’en croire, le ministre de la Santé lui avait demandé de mettre en place un dispositif à l'aéroport pour pouvoir au moins faire les tests et savoir de quoi il s'agissait. Selon Pr Mboup, dès les premières heures de l'alerte, les autorités sanitaires ont très vite pris les devants. On ne savait pas de quoi souffraient ces pèlerins mais il s’est rendu compte qu'avec les premiers tests, plus de 60% d'entre eux souffraient d'une infection de COVID-19.



Il se félicite de l'initiative du ministère et de cette capacité d'anticipation du Sénégal. Selon Pr Mboup, au Sénégal, d’après les derniers chiffres qu’il avait, il y avait une prédominance de la souche omicron (…). Ça montre qu’il y a une grande diversité du virus.