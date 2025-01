Sur Initiative du MITTA : Montée en puissance de la campagne d'immatriculation gratuite des deux-roues à Dakar Le Ministère des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens (MITTA) a lancé une campagne d'immatriculation gratuite des véhicules deux-roues dans la région de Dakar, afin de renforcer la sécurité routière. Cette initiative s'inscrit dans un plan d'action national visant à réduire les risques liés à l'usage de deux-roues non immatriculés.

La campagne, qui se déroule jusqu'au 13 mars 2025 , permettra aux propriétaires concernés de régulariser leur situation sans frais. Pour faciliter le processus, le ministère a déployé des équipes de vérificateurs sur plusieurs sites clés dans la région de Dakar :



- Stade Arène Nationale de Pikine

- Stade Amadou Barry de Guédiawaye

- Stade Galandou Diouf de Rufisque



Ces sites accueilleront les usagers tous les lundis et mardis , à partir du lundi 27 janvier 2025 .



En parallèle, une plateforme numérique dédiée, accessible via bindu -mitta .see .gouv .sn , permet aux usagers de prendre rendez-vous gratuitement et de suivre l'avancement de leur dossier.



Le MITTA rappelle que l'immatriculation des deux-roues est une mesure essentielle pour garantir la sécurité publique et routière, et invite tous les propriétaires concernés à saisir cette opportunité dans les délais impartis.



