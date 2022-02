Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sur TikTok, le maire d'Itteville dans l'Essonne fait de la politique sur du Eminem et du Britney Spears Rédigé par leral.net le Lundi 21 Février 2022 à 12:55 | | 0 commentaire(s)| François Parolini, 68 ans, s'est lancé sur le réseau social dans le but de s'adresser à un public plus jeune, souvent éloigné de la politique.

Des vidéos sur les notes de Basique d’OrelSan, en passant par My Name is d’Eminem et même Ma Benz de Suprême NTM... Les TikTok postés par François Parolini détonnent avec sa fonction de maire d’Itteville, dans l’Essonne, comme vous pouvez le voir dans notre vidéo en tête d’article.



L’élu divers gauche de cette commune de 6500 habitants a décidé de se lancer en décembre 2021 sur le réseau social afin de s’adresser aux plus jeunes, qui ne suivent plus les actualités de la commune sur Facebook et se désintéressent de la politique.



“Le maire est l’élu de proximité par excellence. Se rapprocher des jeunes, leur parler des sujets importants dans la politique de la ville, le tout avec le vecteur pédagogique qu’est l’humour, c’est aussi ça la politique”, a-t-il expliqué à nos confrères d’Actu Essonne.

Dans ses vidéos, dont l’une a dépassé les 400.000 vues, François Parolini raconte son quotidien de maire et les tâches administratives qu’il doit gérer: célébrer les mariages, parapher des documents, etc...



L’élu âgé de 68 ans interpelle également ses administrés sur des dossiers qui les concernent comme le prix de la taxe d’ordure ménagère ou celui de l’eau. Il n’hésite pas à jeter de l’argent dans une poubelle ou à se laver les mains avec du champagne pour dénoncer ces tarifs excessifs.



Et il ne risque pas de manquer d’inspiration pour ses prochaines vidéos. “Les enfants de mes adjoints sont derrière nous et nous envoient toujours des idées de vidéos ”, explique à Ouest-France l’élu qui compte près de 5000 abonnés désormais.



