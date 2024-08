Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Sur décision de l’autorité de régulation: TFM , le CNRA suspend la diffusion de la série « Chez Jojo » Rédigé par leral.net le Lundi 5 Août 2024 à 17:19 | | 0 commentaire(s)| Le Conseil National de Régulation de l'Audiovisuel (CNRA) a pris une décision sévère en suspendant la diffusion de la série "Chez Jojo" pour une période de quinze jours, à compter du 5 août 2024. Cette mesure intervient après plusieurs mises en garde restées sans effet, concernant l'usage d'insultes et de propos injurieux dans les contenus audiovisuels.

En effet, par des communiqués en date du 3 décembre 2020 et du 28 janvier 2021, le CNRA avait déjà mis en garde les médias audiovisuels contre les conséquences de la présence d'insultes, de vulgarités et d'autres propos ou déclarations offensantes pour la morale générale.



Selon un communiqué reçu par Le Groupe Leral, face à la recrudescence de ces pratiques dans des séries télévisées, des plateaux et débats, le CNRA avait de nouveau rappelé à l'ordre les médias le 9 juillet 2024, par une mise en demeure collective.



C'est dans ce contexte que la série "Chez Jojo", diffusée par la TFM, a été pointée du doigt pour des insultes inacceptables notées dans ses épisodes. Une mise en demeure avait été adressée à la chaîne le 11 juillet 2024, l'enjoignant de s'abstenir de diffuser tout contenu outrageant ou injurieux, nous rappelle-t-on.



Mais malgré cela, dans l'épisode diffusé le 4 août 2024, un acteur a une nouvelle fois proféré des injures d'une extrême gravité.



Le CNRA, après délibération le 5 août 2024, a décidé de suspendre la diffusion de la série pour une période de quinze jours. La TFM est tenue de retirer la série de ses programmes durant cette période et de respecter scrupuleusement cette décision.



Mais il avertit aussi fermement : « En cas de récidive après la reprise de la diffusion, la série fera l'objet d'une interdiction définitive et la télévision sera soumise à des sanctions conformément à la réglementation en vigueur. »





