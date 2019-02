Sur l’axe Tamba-Kédougou: Madické Niang marche sur Macky Sall et l’invite à un débat public

Madické Niang attaque encore Macky Sall. A Kédougou, après un meeting à Tambacounda, le candidat de la coalition « Madické 2019 » a tiré à boulets rouges sur le candidat sortant. Il l’accuse de faire dans l’ethnicisme et de violation de la Constitution en déclarant le Fouta comme "Titre Foncier".



«C’est une honte qu’un Sénégalais se réveille et se comporte de manière clanique alors qu’il est interdit de se référer à une religion à une religion pour pouvoir briguer le suffrage universel. Mais ce n’est pas le problème de Macky Sall. Il a l’habitude de fouler au pied beaucoup de règles édictées par la Constitution. Il se comporte ainsi encore, en disant que Matam est son Titre Foncier.



Il oublie que Matam est une partie intégrante du Sénégal. Il reconnait avoir une gestion clanique ethnique qui viole les fondements d’une république. Heureusement au Fouta, beaucoup de voix célèbres se sont fait entendre pour lui rappeler que leur terroir n’est pas son "Titre foncier" et qu’il n’a rien fait pour le Fouta », charge-t-il, repris par "L’Observateur".



Poursuivant son réquisitoire, il affirme : « Macky Sall considère le Fouta comme son titre foncier. A sa place, j’aurais eu honte de faire ces déclarations, parce que cette partie du pays vit dans le dénuement total. Les jeunes sont laissés à eux-mêmes. Ils sont tous sans emploi, sauf bien sûr ceux qui sont devenus jakarta-men, la seule voie qu’ils ont pour pouvoir gagner leur vie ».



« Macky Sall condamne les populations des contrées lointaines à la pauvreté. Qu’elle injustice. Alors qu’ils sont des Sénégalais comme ceux de Dakar et d’ailleurs, ils ont leurs parts dans toutes les richesses générés par le pays », a noté Madické Niang. Qui se dit disposé à débattre avec Macky Sall, pour lui montrer que son « bilan est nul ».

