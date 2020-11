Sur l'émigration clandestine, Abbé Jacques Seck martèle: "l'Europe, ce n'est pas le Paradis" Abbé Jacques Seck se prononçant sur l'émigration clandestine qui défraie la chronique pense que le Paradis n'est pas l'Europe. Ainsi, il a du mal à voir tous ces jeunes qui bravent l'océan. Il soutient que ceux qui le font ont commis des erreurs et ils pensent qu'en Europe, on ramasse de l'or ou du diamant.



Le prêtre martèle qu'ils n'ont pas ces milliards que les gens pensent, sinon ils n'allaient pas venir en Afrique nous coloniser, prendre nos ressources minières.



"L'Afrique est plus riche en ressources minières que le continent européen. Cette émigration clandestine que les jeunes pratiquent ne vaut pas la peine", a-t-il laissé entendre avant de souligner que l'État est en train de trouver des solutions pour créer des opportunités aux jeunes.



