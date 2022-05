Sur la même longueur d’onde qu'Idrissa G. Guèye : L’ONG Jamra et le porte-parole de Macky Sall, démontrent que la France viole même sa Constitution Chacun face à la presse, Mactar Guèye de l’ONG Jamra et Seydou Guèye, le porte-parole de Macky Sall, ont démontré comment, dans l'affaire Idrissa Gana Guèye, la France a foulé au pied, la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, ainsi que sa propre Constitution.

Selon Mactar Guèye de l’ONG Jamra, dans ce combat pour dire non à cette diabolisation de la réaction noble de Idrissa Gana Guèye, il s'agit de fédèrer des forces vives comme des mouvements citoyens, des jeunes, des sportifs. Et loin d’être un acte politique, c’est une réaction citoyenne pour contrer les lobbies homosexuels et maçonniques…



