Sur le nombre de cas communautaires enregistrés: Le médecin chef du district de Thiès dément le ministère de la Santé

Qui croire entre le ministère de la Santé et le District sanitaire de Thiès, une région située à 70 km de Dakar ? La Directrice de la Santé publique qui a fait le point du jour, a annoncé que la cité du rail a enregistré six (6) nouveaux cas issus de la transmission communautaire. Mais pour le médecin chef du district, la région a seulement enregistré deux (2) cas communautaires et cinq (5) cas contacts.



« On a enregistré des cas communautaires au niveau du district sanitaire de Thiès, mais il s’agit de deux (2) cas communautaires », a précisé Dr Moustapha Faye, médecin chef du District sanitaire de Thiès.



Il poursuit sur la Rfm : « C’est un octogénaire de 85 ans qui réside dans la zone rurale de Tassette. Des prélèvements ont été faits dans le mardi vers 1 heure du matin et les résultats sont revenus positifs hier (mardi) soir. Il a été évacué au centre de traitement de Fann. Le deuxième cas communautaire c’est un patient qui réside dans le quartier de Thialy ».



Il précise aussi que Thiès a enregistré cinq (5) cas contacts positifs ce mercredi. Avant d’annoncer qu’ils vont s’atteler à identifier les contacts de ces deux cas communautaires.



Dr Faye invite la population à redoubler de vigilance et à respecter les mesures barrières pour limiter la propagation.

