Sur un tapis rouge, Kim et Kanye, plus complices que jamais.

Samedi 26 Octobre 2019

Kanye West et Kim Kardashian West se sont rendus à un gala organisé par The Fashion Group International, à New York, jeudi dernier. Sur le red carpet, les deux époux sont apparus plus complices que jamais.