Sûreté Urbaine: Maty Sarr Niang, journaliste, vient d’être arrêtée

La journaliste Maty Sarr Niang vient d’être arrêtée par la Sûreté Urbaine. Elle se trouve présentement au Commissariat Central, en attente de son audition.



" Je viens d'avoir au téléphone Madame Maty Sarr Niang, journaliste, amie et sœur. Ellle vient d'être arrêtée par la Sûreté Urbaine et se trouve présentement au Commissariat Central, en attente de son audition. Triste sort pour les journalistes au Sénégal ", se plaint Me Patrick Kabou.