Surpopulation de la Mac de Ziguinchor : le colonel Jean Bertrand Bocandé annonce une extension à la Mac de Bignona La Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor étouffe à cause d’une surpopulation carcérale. C’est ce qui motive son extension à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Bignona, selon le directeur de l’administration pénitentiaire, le colonel Jean Bertrand Bocandé, qui l’a annoncé sur la RFM. « Le Mac de Ziguinchor sera transformé en maison d’arrêt où ne seront détenus que les condamnés provisoires », a-t-il déclaré, soulignant qu’une attention particulière sera accordée à la réinsertion des détenus.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Décembre 2019 à 10:09 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos