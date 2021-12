Surprenante découverte: Une chèvre donne naissance à un bébé «avec le visage d’un humain»

Shankar Das, un fermier indien, a été choqué après qu’une de ses chèvres a donné naissance à une « progéniture ressemblant à un bébé humain » alors que les voisins se précipitaient pour voir la créature inhabituelle.



Une de ses chèvres a donné naissance à une progéniture inhabituelle, qui semble avoir le « visage d’un humain ».



La « progéniture ressemblant à un bébé humain » aurait surpris les habitants du village de Gangapur, dans la circonscription de Dholai Vidhan Sabha, dans l’État d’Assam, dans le nord-est de l’Inde.



Les habitants ont été stupéfaits, en confirmant qu’il semblait avoir le visage d’un bébé humain.



Shakar, 46 ans, a déclaré: « Les voisins se sont précipités dans notre maison. Tout le monde a été choqué par son apparence ressemblant à un bébé humain ».



« La chèvre avait déjà donné naissance à un chevreau. C’était la deuxième fois qu’elle met bas. Cela m’a stupéfié ainsi que les villageois. »



Il a dit que la progéniture est née vivante mais est malheureusement décédée plus tard.



On pense que le bébé chèvre est mort en raison de son apparence inhabituelle, qui montrait qu’il n’était pas complètement développé.



Bien que les habitants aient été fascinés par l’apparence inhabituelle du bébé chèvre, avoir un animal considéré comme ayant une déformation est une mauvaise nouvelle, certains suggérant qu’il s’agit d’un signe de Dieu.



En Inde, la naissance d’un animal difforme est considérée comme un mauvais présage ou une malchance, selon les habitants.



Le voisin Rakesh Kumar a ajouté : « Dans de nombreux domaines, c’est considéré comme un avertissement ».



« Les gens voient les naissances mutantes comme le signe de Dieu. »



L’année dernière, une autre chèvre avec un visage semblable à un humain, a été découverte dans la région du Rajasthan en Inde et a été vue vivante après sa naissance.



Le propriétaire, Mukeshji Prajapap, a dévoilé sa chèvre en images et a montré l’animal avec un visage plat et des yeux qui ont contribué à le faire paraître remarquablement humain.



Cependant, dans ce cas, les experts pensent que la chèvre souffre d’une malformation congénitale rare, connue sous le nom de « cyclopie », qui est l’incapacité des orbites de l’œil à être correctement divisées en deux cavités.



Bien que certains puissent les voir comme de mauvais présages, certaines personnes en Inde, les considèrent comme un « avatar de Dieu ».











