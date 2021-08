Surpris en flagrant délit de vol : B Ndiaye moleste sévèrement le propriétaire de l’appartement où il s’est introduit Voler des objets et l’argent de Mouhamed Dieng Diallo ne lui a pas suffi. En effet, après son forfait, Bocar Ndiaye, surpris en flagrant délit de vol, a tabassé le sieur Diallo et l’a blessé avec un tesson de bouteille. Il faisait face, hier, au juge du tribunal d’instance de Dakar.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Août 2021

Deux ans dont huit mois d’emprisonnement ferme. C’est la peine infligée à Bocar Ndiaye hier, par le juge d’instance. Né en 1996, il est reconnu coupable des chefs de vol et de coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de sept jours.



Selon l’économie des faits qui se sont déroulés à la cité Mixta, le plaignant, Mouhamed Dieng Diallo, a été réveillé par des bruits dans son appartement. Sorti pour s’enquérir de la situation, il tombe nez-à-nez avec Bocar Ndiaye qui s’apprêtait à s’éclipser avec son sac qui contenait la somme de 520 mille francs CFA, son portefeuille où étaient gardés 180 mille francs CFA et son ordinateur portable.



Avant même qu’il interpelle son hôte sur les raisons de sa présence dans son appartement, celui-ci lui assène un violent coup. Dans sa furie, il le blesse avec un tesson de bouteille qu’il détenait par-devers lui. Alertés par ses cris, les gardiens sont venus à sa rescousse.



Arrêté et placé sous mandat de dépôt, Bocar Ndiaye a contesté les faits de vol et de coups et blessures retenus à son encontre. ‘’Je me suis trompé de palier et d’appartement. J’ai loué l’appartement qui se trouve au 2e étage. Cette nuit-là, j’étais sorti pour acheter à manger. A mon retour, sans le faire exprès, je me suis retrouvé au 3e étage. Je n’ai rien volé’’, s’est-il défendu.



Poursuivant, il renseigne qu’au contraire, c’est son vis-à-vis qui lui a taillé la main avec le tesson du vase qui s’est cassé lors de leur bagarre. Malgré ses dénégations, le maître des poursuites a requis 8 mois ferme de prison contre lui. Tandis que son conseil, Me Michel Ndong, a sollicité la relaxe de son client

Enquête



