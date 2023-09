Surpris en flagrant délit de vol dans une cuisine : Le voleur prétend se cacher des agresseurs

Jugé à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar, Mada Bâ n’a pas réussi à convaincre les juges en ce qui concerne son innocence. Surpris à 2 h du matin, dans une cuisine en train de voler, il prétend s’être réfugié dans cette maison pour échapper à des agresseurs. Sa stratégie de défense a plongé le public venu assister à l’audience, de même que les magistrats dans un fou rire.



Poursuivi pour vol commis la nuit avec escalade, Mada Bâ déclare : ‘’ Je revenais d'un ‘thiant’ (soirée religieuse). Trois agresseurs m'ont poursuivi et je suis entré dans la maison, mais je me suis limité dans la véranda. La porte n’était pas fermée ’’.



N’étant pas convaincue par les déclarations du prévenu, la présidente lui rappelle les faits tels que relatés par la partie civile. ‘ ’Le plaignant a dit que vous avez escaladé le mur. Quand il a entendu le bruit, il a vu deux personnes. Vous êtes entrés dans le salon puis dans la cuisine pour voler des objets ’’, lui a dit la magistrate. Mais le prévenu campe sur sa position et clame avec véhémence son innocence. ’’ Je ne suis pas un voleur. Je voulais juste trouver un refuge afin de sauver ma peau ’’, a-t-il insisté.



Malgré ses dénégations persistantes, le maître des poursuites a requis deux ans d’emprisonnement, dont un an ferme.



Réquisitoire sévère, selon le prévenu. Il a supplié le magistrat de ne pas suivre le ministère public. D’après lui, une telle peine lui causerait un énorme préjudice.



Mais le juge n’a pas tranché en sa faveur. Reconnu coupable des chefs qui lui sont reconnus, il a écopé d'une peine de prison de deux ans, dont trois mois ferme.









EnQuête