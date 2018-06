Surpris torse nu dans l’appartement d’une Gabonaise : Le voleur l’intimide avec un couteau et fait croire qu’ils devaient passer la nuit ensemble

D’origine gabonaise, L.S Avily a eu la peur de sa vie, lorsqu’elle a retrouvé un homme torse nu, dans son appartement. Ce dernier qui l’a plaquée au mur à l’aide de couteau, et qui s’est enfui suite à ses cris, a vite été rattrapé. Mais pour sauver sa peau, il, a fait croire que la Gabonaise était sa petite amie et ils devaient passer la nuit ensemble. Ce qui est archi-faux si l’on en croit cette dernière, qui a eu la peur de sa vie, en la retrouvant torse nu, dans son appartement.



La nuit des faits, raconte la jeune fille, elle était sortie pour accompagner son copain qui devait se rendre au Gabon. Et c’est au retour qu’elle a retrouvé l’homme en question dans son appartement et à moitié nu. Tout de suite, elle a paniqué en voyant l’intrus. C’est dans ces circonstances que D. Ndiaye, qui ne s’attendait pas à la voir de sitôt, s’est saisi d’un couteau dans la cuisine, pour l’intimider.



« Dès que j’ai ouvert la porte, il s’est attaqué à moi et m’a plaquée contre le mur avec un couteau. De peur qu’il ne me blesse ou qu’il me tue, j’ai commencé à crier », a dit L. S. Avily, qui croyait qu’elle vivait les derniers instants de sa vie. Craignant que cette dernière n’ameute le voisinage avec ses cris, le voleur n’a pas hésité à prendre la poudre d’escampette, emportant avec lui son portable dernier cri et un flacon de parfum. Mais il n’ira pas loin, puisqu’il a été rattrapé par des voisins. Et pour sauver sa peau, il a monté de toute pièce une histoire qui a laissé pantois, plus d’un.



En effet, devant ses poursuivants comme devant les enquêteurs de la police de Dieuppeul, D. Ndiaye a indiqué que la jeune fille était sa petite-amie et que c’est cette dernière qui lui a donné les clefs de son appartement. « Le dimanche vers 5 heures du matin, j’avais un rendez-vous avec elle. Nous avons discuté pendant une demi-heure, mais elle pleurait durant tout ce temps, parce que son copain venait de partir en vacances au Gabon. Elle et moi avions convenu de nous voir après le départ de ce dernier, car je lui faisais la cour », a déclaré le jeune homme.



Et comme si cela ne suffisait, il poursuit : « Nous avions convenu que j’allais passer la nuit là-bas, mais malgré ma présence, elle a continué à pleurer son petit-ami. Ce qui ne m’a pas plu. Enervé, j’ai décidé de partir, mais auparavant, je lui ai réclamé les 10.000 francs CFA que je lui avais remis la veille. Mais elle a refusé de me rembourser. Et c’est pour la contraindre à payer que j’ai pris son téléphone ».



Selon lui, c’est en partant que cette dernière s’est saisi de sa chemise, et pour se détacher, il l’a poussée contre le mur, avant de la menacer avec le couteau ramassé sur place. Quoi qu’il en soit, D. Ndiaye qui a été retrouvé également avec plusieurs autres portables, a été déféré au parquet pour vol avec violence.













