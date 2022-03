Surprise, surprise : un motard nommé…Diagna Ndiaye

Sous ce casque et cette combinaison de motard se cache non pas un champion de motocross ou un adepte du gymkhana mais… le banquier Diagna Ndiaye ! C’est sous cet accoutrement original, en effet, et à bord d’une moto grosse cylindrée conduite par un professionnel, que le président du Comité national olympique et sportif sénégalais (CNOSS) a rallié devrait-on dire Diamniadio, à l’occasion de l’inauguration du stade Abdoulaye Wade !



Craignant d’être pris dans les embouteillages en ce jour où tous les chemins menaient vers cette infrastructure sportive, surtout avec la présence de plusieurs chefs d’Etat, Diagna a délaissé les limousines avec chauffeur, pour avaler le macadam et slalomer entre les voitures prises dans les bouchons. Sur une moto, il fallait le faire. Citius, Altius, Fortius, (plus vite, plus haut, plus fort). disaient les Romains. En homme pressé, il a choisi le plus vite. Sacré Diagna !











Le Témoin