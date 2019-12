Surveillance des lieux publics: 450 caméras de surveillance pour la région de Dakar Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de surveillance des lieux publics, 100 caméras sur les 450 prévues à Dakar et sa banlieue, ont déjà été installées. C’est ce qu’a annoncé le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, ajoutant que la construction d’un centre de contrôle de vidéo surveillance permettra de « prévenir, de circonscrire, et de neutraliser efficacement la plupart des menaces sécuritaires ».

