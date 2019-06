Suspension de Sadio Mané au 1er match de la CAN: la Fsf confirme et affirme n’avoir jamais introduit de recours

Abdoulaye Sow, deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), a confirmé à PressAfrik, la suspension de Sadio Mané au premier match de la Coupe d’Afrique des nations, précisant qu’ils n’ont jamais introduit un recours auprès de la Confédération africaine de football (Caf). « Nous avons les justifications. Nous avons reçu la notification au lendemain du match contre Madagascar à Thiès. Il a eu un carton lors de match au cours d’un incident que les gens n’ont pas vu et en Guinée équatoriale, il a eu un autre carton. Donc il n’y a pas de recours sur ça », a dit M. Sow, alors qu’aucun carton de Mané n’est mentionné sur la feuille de match contre Madagascar, publié sur le site de la CAF. « Il a eu deux cartons et c’est formel. Nous le savons et lui-même il le sait, a insisté le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, qui ajoute que personne ne peut dire qu’il a vu une feuille de match où Sadio Mané n’a pas eu de carton ». Le jeune homme Sadio Mané, de 27 ans manquera le match du Groupe C contre la Tanzanie le 23 juin au Caire en raison des deux cartons jaunes qu'il a reçu lors des éliminatoires de la CAN. pressafrik

