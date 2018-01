Suspension de la grève des concessionnaires: Le Pm sauve Dakar des ordures, 3,5 milliards seront versés incessamment

Les concessionnaires du nettoiement ont mis fin à leur mot d’ordre de grève. Cette décision fait suite à une médiation du Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne. L’annonce a été faite par Ndongo Fall, vice-président du collectif des concessionnaires sur les ondes de la Rfm.



Selon le vice-président du Collectif des concessionnaires, « le Pm a promis de verser un montant de 3 milliards et demi au plus tard mardi et le reste sera versé après. Il a confirmé les dires du ministre du Budget Birima Mangara ».



« On a eu des discussions avec le Pm dans la nuit du samedi au dimanche et en tant que des citoyens, nous ferons le maximum dès lundi pour enlever les déchets dans les rues de Dakar ».