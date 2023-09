Suspension de sa grève de la faim : Ousmane Sonko et les séquelles d’une résignation carcérale Après plus de 30 jours de grève de la faim, Ousmane Sonko, en réanimation, a décidé de suspendre sa grève de la faim. L’opposant, dont les effets de la diète avaient plongé dans un «état critique» au pavillon spécial, s’est ainsi réveillé en jetant sa dernière arme politique pour miser sur sa propre survie…

A l’annonce de cette grève de la faim au lendemain de son inculpation, le 31 juillet dernier, la décision était pourtant approuvée par ses militants. Mieux, en guise de justificatifs, elle était rangée même dans l’expression de sa légitime combativité contre le pouvoir. Au terme d’une semaine de purgation, les choses vont vite s’enchainer lorsque, affaiblie par un estomac vide, Sonko a été évacué à l’hôpital Principal.



Intransigeant sur son plan d’action carcéral, il continue de faire preuve de stoïcisme. Ligoté par une inculpation aux lourdes charges et face à une candidature présidentielle devenue incertaine, l’homme refuse de capituler. Un baroud d’honneur, comme diraient certains.



Une tentative de «suicide», l’accusaient, par anticipation, ses adversaires. Entretemps, dehors, au cœur de la tempête médiatique autour de son sort, le langage avait changé chez ses militants, sympathisants et proches. Le plus célèbre détenu du pays est prié de ne pas sacrifier sa vie.



Annoncé mal en point et dans un «état critique», selon ses camarades de Yewwi, Ousmane Sonko avait aussi tendu la sourde oreille à la société civile, l’invitant à suspendre sa diète. Avant d’être «admis dans un service de réanimation suite à un malaise» survenu dans la nuit du 17 août comme l’alertait son avocat Me Ciré Cledor Ly.



Au regard de la sensibilité de la question, même ses deux épouses n’en pouvaient plus de rester dans leur cocon familial. Anna Diamanka et Khady Kébé sont sous les projecteurs de pour solliciter la libération de leur époux. Elles en supplient le chef de l’Etat et la première dame faute de n’avoir pu convaincre Sonko de mettre fin à sa grève. Les dattes de Serigne Mountakha remises aux leaders de Yewwi n’y feront rien.



Effets… politiques indésirables



C’est au moment où tous les cameras sont braqués sur Touba que Sonko a décidé d’entendre raison des multiples appels qui lui sont adressés pour la suspension de sa diète. Clin d’œil à Serigne Mountakha



? En tout état de cause, s’il vient de marquer ainsi des points auprès de ce dernier et des innombrables voix l’ayant supplié de préserver sa vie, il va toutefois devoir vivre les séquelles physiques et politiques de cette résignation.



Resté au cœur de l’actualité malgré une privation de liberté, Sonko risque, dorénavant, de voir son cas reléguer au second plan des préoccupations médiatiques. Et que dire d’une libération à la quelle il pourrait jouir ?



Dans ce contexte aux enjeux plus qu’électoraux, leader d’un parti décapité avant d’être dissous, l’opposant radical, sous le coup d’une épée de Damoclès judiciaire, ne saurait échapper à des suspicions de compromissions avec ses propres bourreaux

