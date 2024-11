Suspension des Navétanes à Mbour et Joal

Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2024 à 12:12 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet de Mbour, Amadou Diop a suspendu les navétanes dans les communes de Mbour et de Joal-Fadiouth, pour risque de trouble à l’ordre public. Cette décision divise cependant la population de Mbour. Si une bonne partie se félicite de la décision courageuse du préfet, pour avoir mis fin à ces activités qui, en plus de tirer en longueur, sont souvent émaillées de violences, tel n’est pas le cas des vendeuses et autres commerçants qui exercent leurs activités au stade Caroline Faye, informe "L'As".



Pape Amar Mbodj, joint au téléphone, fustige la décision du préfet, qu’il qualifie d’excès de pouvoir. « A chaque fois qu’il y a des incidents, nous avons pris des sanctions pour que de tels faits ne se reproduisent plus. Ainsi, de nombreuses équipes ont été sanctionnées. Mieux, après le passage la caravane de la coalition Sam Sa Kaddu qui avait son point de chute devant le stade, nous avions pris la décision de suspendre les activités jusqu’après les élections », a soutenu le président de l’ODCAV.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook