Suspension des exportations de l’arachide : Modou Diagne Fada approuve et annonce une augmentation du prix d’achat au kilo Le gel des exportations de l’arachide est une mesure salutaire selon le Directeur de la Sonacos. Modou Diagne Fada qui a indiqué le niveau des exportations se chiffre actuellement à 400 000 tonnes, bien plus que les 150 000 tonnes annoncées par le ministère de l’Agriculture, a même déclaré que des efforts seront faits pour acheter l’arachide au-delà du prix plancher de 210 francs le kilo. Des prix qui pourront aller jusqu’à 300 francs, selon l’importance du tonnage proposé.

