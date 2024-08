Suspension des opérations foncières à Ouakam: des ouvriers sans travail ni revenu

Le gouvernement du Sénégal, par arrêté ministériel, a ordonné la suspension de toutes les opérations foncières sur le site de terme sud de Ouakam et ses environs. Cette décision a des répercussions graves sur les ouvriers, qui se retrouvent désormais sans travail et sans revenu. "Le président et le premier ministre doivent penser à nous avant de prendre de telles décisions. Les propriétaires sont à l'aise chez eux, tandis que nous sommes abandonnés. Depuis dix jours, nous n'avons plus de travail ni d'argent. Nous avons élu le président pour qu'il crée des emplois, pas pour nous plonger dans la misère," déclare un manœuvre sur place, exprimant un sentiment d'abandon et d'inquiétude.