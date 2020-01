Suspension des programmes de la SenTv: le Synpics reçu par le Directeur du Cnra Une délégation du Syndicat des professionnels et de l’information et de la communication (Synpics), est reçue en ce moment par le Directeur du Conseil national de régulation de l’audiovisuel (Cnra), Babacar Diagne. Le Synpics tente ainsi une médiation après la suspension pour 7 jours, à compter du 31 décembre dernier, de la Sen Tv pour non respect de l’interdiction de la publicité de produits de dépigmentation. La direction de la télévision privée a annoncé que son personnel est mis, depuis lors, en chômage technique.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Janvier 2020 à 12:26



