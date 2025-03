Suspension temporaire des Bourses Familiales : Un audit en cours pour une meilleure prise en charge des bénéficiaires Le conseiller technique numéro un du ministère de la Famille et des Solidarités, Oumar Samb, était l’invité de l’émission Salam Sénégal sur Radio Sénégal. Il a abordé la question des bourses familiales, mettant en lumière la nécessité de revoir les modes d’intervention du programme pour une meilleure efficacité.

Rédigé par leral.net le Samedi 8 Mars 2025 à 10:12

Interrogé sur l’état actuel des bourses familiales, Oumar Samb a expliqué que le programme a été suspendu temporairement afin de mener une évaluation approfondie. « C’est un programme que nous avons suspendu temporairement pour faire l’évaluation. Beaucoup de personnes estiment qu’il y a des ajustements à apporter dans la manière de sélectionner les bénéficiaires. Nous sommes en train de revoir le Régime National Unique, qui est l’outil permettant de choisir les ayants droit », a-t-il déclaré.



Le conseiller technique a également annoncé l’ambition du gouvernement d’augmenter le nombre de bénéficiaires pour atteindre environ 8 à 9 millions de Sénégalais. « Nous voulons renforcer et relever le plateau, c’est-à-dire augmenter le nombre de bénéficiaires. Cela apportera des résultats positifs, car ces populations en ont réellement besoin », a-t-il affirmé.



Conscient des impacts que peut avoir cette suspension, Oumar Samb a justifié cette décision par la volonté d’améliorer le programme. « Si c’est reculer pour mieux sauter, alors cela en vaut la peine. Il est essentiel d’élargir le nombre de bénéficiaires tout en s’assurant que l’aide parvienne aux ayants droit légitimes. Il est impératif d’évaluer tout programme, même s’il est excellent, afin de garantir son efficacité », a-t-il expliqué.



Le programme pourrait ainsi voir certains bénéficiaires actuels perdre leur éligibilité si leur situation ne correspond plus aux critères définis. « Si certains bénéficiaires ne sont pas des ayants droit légitimes, pourquoi ne pas leur retirer cette aide ? La suspension sera bientôt levée, et les équipes du ministère travaillent activement pour assurer une sélection plus objective et équitable », a précisé Oumar Samb.



rts.sn

