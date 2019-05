Suspicions de corruption : l’inspecteur de Vélingara refuse de signer les Procès-verbaux de...

Un parfum de corruption pollue l’atmosphère à l’Inspection d’Education et de Formation de Vélingara. En fait des enseignants et l’inspecteur, Amadou L. Wade, sont à couteaux tirés parce que ce dernier a refusé de signer les Procès-verbaux de commissions d’examens professionnels, note le quotidien L'As.



Le Secrétaire National à la Presse et à la Communication (SNPC) du SAEMSS, Tamsir Bakhoum, renseigne qu’effectivement les examens se sont tenus pour ces enseignants candidats. Seulement, pour certains d’entre eux, les examens ont été organisés pendant des jours fériés ou le week-end.



Mieux, ajoute le responsable syndical, certains inspecteurs de district auraient reçu des cadeaux qu’ils auraient demandés en marge des examens.



A l’en croire, c’est pour ces raisons que l’Inspecteur Wade a refusé de signer des procès-verbaux d’admissibilité de ces enseignants, pour suspicions de corruption.



Tamsir Bakhoum invite l’Inspecteur d’Académie de Kolda à se rendre à Vélingara pour résoudre le problème. Aussi appelle-t-il les responsables syndicaux locaux du SAEMSS à ne plus accepter que les commissions se tiennent pendant des jours fériés et/ou non ouvrables et à dénoncer les Inspecteurs qui demandent des contreparties pendant ces commissions.

