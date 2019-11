Sutsas : de jeunes syndicalistes exigent le départ de Mballo Dia Thiam Le moins que l’on puisse dire, c’est que Mballo Dia Thiam ne fait plus l’unanimité à la tête du Sutsas, à laquelle il a été reconduit récemment. Après les accusations de fraude et les huées lors de l’élection, les désapprobations continuent au sein du syndicat. Ses adversaires soutiennent que Mballo Dia Thiam atteient par l’âge de la retraite ne doit plus diriger ce syndicat. Des jeunes du syndicat ont d’ailleurs organisé une rencontre, hier à Thiès pour exiger son départ.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 08:07 | | 0 commentaire(s)|

« Les décisions qui seront prises par ce nouveau bureau ne seront plus suivies », a notamment déclaré Mamadou Ngom, Sg du Sutsas Keur Massar, martelant que « Mballo Dia Thiam n’est plus du Sutsa ».

Ces jeunes qui ont promis de sillonner tout le pays pour sensibiliser leurs camarades de cette situation, ont annoncé un congrès prochainement pour démettre l’actuel patron du Sutsas.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos