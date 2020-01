Symposium ce vendredi à 17h : Rewmi sort de son silence aujour’hui Le parti Rewmi sort de son silence. Ce sera lors d’un symposium ce vendredi, à 17h, lors duquel, le parti d’Idrissa Seck se prononcera sur les questions de l’heure dont la hausse des prix de l'électricité et la future monnaie de l'Uemoa (Eco), selon Les Echos. "Hausse du prix de l'électricité : un indicateur de l'incompétence du régime de Macky Sall" et "Du CFA à L'ECO : quels changements ?", sera le thème central de cette rencontre qui sera animée par d'éminents experts, ajoute le journal.

