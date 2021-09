Syndicats d’enseignants: Macky Sall exige un dialogue social permanent et responsable

Le Chef de l’Etat invite, également, les Ministres concernés (Education, Formation professionnelle, Finances, Fonction publique), à accélérer le rythme de prise de service et d’affectation des cinq mille (5000) nouveaux personnels enseignants, recrutés, en 2021, dans le cadre du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes "XËYU NDAW ÑI".



Le Président de la République indique, enfin, au Gouvernement, l’impératif : (i) de veiller à un monitoring systématique des accords et ; (ii) de consolider avec les syndicats d’enseignants, un dialogue social permanent et responsable, garant de la stabilité et de l’excellence du système éducatif national.



