Syndrome du Joola: 1446 bâtiments vont s'effondrer au Sénégal si on ne... Le naufrage du bateau Le Joola devait sensibiliser et inciter les populations à se prendre en charge, mais aucune leçon n'a été retenue. Et d'autres accidents dus par laxisme se sont succédés.

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Octobre 2021 à 06:33 | | 0 commentaire(s)|

Comme les effondrements de bâtiments à Dalifort et Hann Bel Air avec un lourd tribut en perte de vies humaines. Et des conclusions terrifiantes ont été tirées d'une commission technique par les services du Ministère de l'Urbanisme.



En effet, il est fait état de 1446 bâtiments qui menacent de s'effondrer avec l'absence d'études , des erreurs dans les procédures de construction. En sus de la mauvaise qualité des matériaux, des extensions en hauteur non prévus lors de la construction. Tout cela constitue les origines du mal.



Le Ministre de l'Urbanisme, Abdoulaye Saydou Sow ne s'est pas dérobé: "nos services sont défaillants, ceux qui doivent communiquer ne le font pas", a-t-il dit, sans complaisance.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos