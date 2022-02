Système d’assurance Carte brune Cedeao : La Sierra Leone suspendue pour non-paiement de sa contribution

Selon un communiqué de presse, le montant des impayés se chiffre à 84 000 USD.



«Les véhicules sierra-léonais ne sont plus autorisés à entrer dans aucun pays membre de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) avec une carte brune. Les véhicules étrangers ne peuvent plus également entrer dans le territoire sierra-léonais avec une carte brune », lit-on dans le document.



Cette décision est applicable jusqu’à ce que le pays règle sa situation avec le conseil général togolais.



Pour rappel, le système d’assurance carte brune Cedeao a été adopté en 1982 en vue de garantir une indemnisation simple et équitable aux victimes des accidents de circulation provoqués par des conducteurs non-résidents.



Adou Faye

La Sierra Leone a été suspendue du système d’assurance carte brune CEDEAO pour non-paiement de sa contribution au conseil général du Togo depuis trois ans.Source : https://www.lejecos.com/Systeme-d-assurance-Carte-...