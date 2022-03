Système de parrainage: La Dge annule sa rencontre avec la société civile La Direction générale des élections locales devait normalement rencontrer, hier lundi, les Organisations de la société civile et la Cena. Ce, pour leur présenter le système qu’elle compte mettre en œuvre pour le contrôle du parrainage.

La Direction générale des élections locales a finalement décidé d’annuler le rendez-vous avec les Organisations de la société civile et la Cena. Motif, elle a omis de transmettre les invitations à certains parmi les concernés.



Ainsi, Thiendella Fall et ses Services veulent éviter toute suspicion de la part des observateurs de la scène politique, notamment les reproches qui ont été faits au Conseil constitutionnel lors de la Présidentielle de 2019.



C’est pourquoi, ils veulent tout faire pour que tous les mouvements de la société civile qui le souhaitent, ainsi que les organismes de contrôle tels que la Cena puissent connaître le logiciel, qui sera utilisé pour le parrainage et la manière, dont il fonctionne.



