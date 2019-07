T-shirt drapeau LGBT: 'Nittou deug' menace de déshabiller Waly Seck

Le T-shirt polémique de Waly SECK a fait réagir le Mouvement « Nittou deug ». Face à la presse ce vendredi, ses responsables ont joint leur voix au concert de réprobations fustigeant l’accoutrement de Ballago-fils et promettent de lui barrer la route.



« Nous sommes dans un pays qui a des valeurs que les anciens nous ont laissées en se battant. N’acceptons pas que des gosses de rien du tout les foulent du pied comme ils le veulent. Certains pensent pouvoir profiter de la Coupe d’Afrique pour faire passer des messages de promotion de l’homosexualité. Nous ne l’accepterons ni pour les ONG ni pour l’Etat du Sénégal, encore moins pour Waly SECK », déclare Pape Moussa SOW, interrogé par WALFFm.



Selon lui, le fils de Thione SECK a habitué les Sénégalais de « magui diéguelou » (je m’excuse) après avoir commis un forfait. Mais, assure Pape Moussa SOW, cette fois, « on ne se contentera pas de cela».



Selon Pape Moussa SOW, le Mouvement « Nittou deug », dont il porte la parole, est prêt à tout pour barrer la route à ceux qui veulent faire la promotion de l’homosexualité au Sénégal. « Toute personne que nous verrons porter le T-shirt dans les rues, que ce soit Waly ou un autre, nous allons la déshabiller », menace-t-il.



