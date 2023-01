Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici TDS-SA: Dr Nafissatou Diouf, une femme multidimensionnelle aux commandes Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2023 à 18:09 | | 0 commentaire(s)| Dr Nafissatou Diouf, Enseignante-chercheure à l’Université Virtuelle du Sénégal est la nouvelle Directrice de la Société de Télédiffusion du Sénégal. Conceptrice de contenus de cours en communication digitale et audiovisuel, la militante de l’Alliance pour la République est décrite comme une professionnelle aguerrie. Consultante en Communication, Nafissatou Diouf, excelle aussi, dans divers domaines, dont le management et la prospection commerciale.

Nafissatou Diouf, Directrice à la Société de Télédiffusion du Sénégal, TDS-SA était en 2016, responsable de la Licence CD (Communication digitale), Responsable du Master MCD (Multimédia Communication Digitale) et Chargée de Travaux Dirigés au Département de Lettres Modernes de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Méthodologie de la lecture critique, option Littérature française) en 2014.



Cette Journaliste-Rédactrice en chef-Directrice de la Cellule Digitale et Relations Publiques à la Radiodiffusion Télévision du Sénégal -RTS TV5 de 2005 à 2021,devient en juin-septembre 2014, présentatrice du journal international. Elle a accompagné de 2007 à nos jours, plusieurs institutions dans l’élaboration de leurs campagnes de communication Francophonie.



Antérieurement, en sa qualité de journaliste, elle a commenté depuis 2013 sur le signal international de TV5 Monde, les Jeux de la Francophonie avec Philippe Dessaint (TV5 Monde) et Gérard Herens (BBC).



Actuellement, investie en politique, Nafissatou Diouf a été journaliste-reporter et présentatrice à la Radio Sud Fm de 1999-2002.



Dans le cadre de sa formation et diplômes, elle a suivi depuis juin 2017 une formation dans le cadre de différents ateliers, à l’assurance qualité dans l’enseignement supérieur 2012 : Thèse de Doctorat obtenue à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar sur le sujet : Les Principes du journalisme dans l’oeuvre de François Rabelais : les exemples du Tiers Livre et du Quart Livre.



2002 : Diplôme d’Études Supérieures en Journalisme (DESJ) obtenu à l’ISSIC ( Institut Supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication) sur le sujet : Le Port du condom féminin chez les travailleuses du sexe à Dakar (mémoire de radio)



En tant que Responsable de l’Axe de recherche Médias et Sociétés Africaines (MSA) du Lab-MéTICS (Laboratoire Médias, Technologies, Information, Communication et Sociétés), elle a participé à l’organisation d’une conférence sur « Rôles et fonctions du patrimoine audiovisuel dans le renforcement des contenus des médias; impact sur les publics » 3/11/22-Maison de la Presse-Dakar, Sénégal.



Spécialiste des communications écrites, elle a fait une Thèse de doctorat sur « Les principes du journalisme dans l’œuvre de François Rabelais : les exemples du Tiers Livre et du Quart Livre », Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 2012, 237 pages En allant à Cansado (Le piège), Roman L’Harmattan Sénégal, 2018, 242 pages.



Depuis lors, Nafissatou Diouf a publié différents articles sur les médias sociaux 2010:



2012 :



Communications orales 20 juillet 2019: conférence à l’ENO de Mbour sur le thème, « La communication numérique au cœur du développement local ».



Octobre 2019: Quelle stratégie de communication digitale pour mon entreprise? Conférence délivrée à la Matinale de l’incubateur-Synapse Center 23 novembre 2019 : conférence à l’ENO de Thiès sur le thème « Communication digitale et économie numérique », conférence animée depuis Paris, via Blackboard Collaborate



Vie militante et associative



Depuis 2016, elle devient présidente de l’Association Tengueth Touti Tank et présidente du Mouvement Nafi Pour Rufisque.



Depuis janvier 2022, Nafissatou Diouf est conseillère municipale à la Commune de Rufisque-Est. En 2017, elle fait son entrée sur la scène politique pour soutenir les actions du Président de la République à Rufisque (APR).









