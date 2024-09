TECNO dévoile l'avenir de l'électronique grand public AI en Afrique

Le tout premier écosystème intelligent alimenté par l'IA offre aux consommateurs africains des expériences plus créatives, connectées et personnalisées. « Notre philosophie a toujours été de créer une gamme exceptionnelle de produits et de services qui améliorent de manière significative la vie des gens. Avec l'avènement de l'IA, nous sommes désormais également déterminés à devenir un leader dans ce domaine », a déclaré le responsable de la marque TECNO.



« 2024 marque notre 16e année de présence en Afrique, un héritage dont nous sommes très fiers. Une grande partie de l'innovation de nos produits découle de l'écoute de nos clients ici. C'est pourquoi nous sommes tous très enthousiastes à l'idée de savoir ce que nos clients pensent de nos derniers appareils et services dotés de l'intelligence artificielle. Nous ne reculerons devant rien dans notre ambition d'être la marque à laquelle les gens font confiance pour offrir une véritable innovation. »



Au cœur de l'écosystème intelligent se trouve l'engagement d'offrir aux consommateurs africains des expériences de travail et de vie plus connectées et personnalisées. Cela signifie qu'il faut aller au-delà du smartphone pour proposer une gamme complète d'appareils électroniques grand public.



Le smartphone phare PHANTOM V Fold2 5G offre une expérience de travail et de jeu améliorée grâce à son design pliable et à ses fonctions d'IA de pointe, tandis que les CAMON 30S et SPARK 30 offrent une photographie améliorée par l'IA et des designs élégants pour un large éventail d'utilisateurs. Pour les professionnels, les ordinateurs portables de la série MEGABOOK offrent des performances de haut niveau et des outils d'IA pour stimuler la productivité. L'écosystème comprend également le chien robotique innovant Dynamic 1, la tablette MEGAPAD 10 et les écouteurs antibruit Sonic 2.



« Lorsque nous avons constaté que l'IA avait le potentiel d'être une véritable force de nivellement dont tout le monde devrait bénéficier, nous savions que nous devions nous assurer que tout le monde ait la chance de faire l'expérience de l'IA. Notre approche consiste à proposer une « IA pratique », où les nouvelles fonctionnalités s'intègrent de manière transparente dans la vie quotidienne afin d'aider réellement les consommateurs, d'améliorer leur qualité de vie et de simplifier les tâches quotidiennes », a déclaré le directeur de la marque TECNO.



« La technologie que nous avons dévoilée aujourd'hui ne représente pas seulement un lancement de produit, mais une promesse d'innovation et de progrès ; pour rapprocher l'avenir et éliminer la fracture numérique. »



L'impressionnante gamme de produits illustre l'innovation globale de TECNO en matière de matériel et de logiciel, avec des avancées dans des domaines tels que la productivité, la créativité, la connectivité, la photographie, les performances et le design, offrant ainsi aux utilisateurs des expériences plus intelligentes et mieux connectées.

Innovation en matière de productivité et de créativité



La nouvelle gamme de produits TECNO exploite l'IA pour améliorer la productivité et la créativité. L'assistant IA Ella, basé sur Google Gemini, offre des outils de génération de texte et de création. Parmi les autres fonctions clés de l'IA, citons Smart Q&A, AI Writing, AI Search, AI Artboard et AI Video Production, toutes conçues pour rationaliser les tâches et enrichir les expériences quotidiennes.



Innovation en matière de connectivité



Les produits TECNO offrent des fonctions de connectivité avancées qui garantissent une communication et une interaction sans faille. En ce qui concerne plus particulièrement le marché africain, où plus d'un milliard de personnes parlent plus d'un millier de langues, l'assistant Ella AI permet de traduire les appels en temps réel, ce qui fait tomber les barrières linguistiques. Les outils améliorés par l'IA, tels que AI Translation, offrent des expériences intégrées et fluides, permettant aux utilisateurs de rester connectés et productifs où qu'ils se trouvent.



L'innovation dans la photographie



TECNO établit de nouvelles normes en matière de photographie mobile. Le PHANTOM V Fold2 5G est doté d'un système d'appareil photo à 5 lentilles avec des prises de vue ultra claires en basse lumière et des fonctions de portrait professionnelles telles que Universal Tone pour des tons de peau précis. Le CAMON 30S est doté d'un appareil photo principal Sony IMX890 OIS de 50 mégapixels avec des fonctions de photographie de paysage, de nuit et de portrait améliorées par l'IA, pour que chaque cliché se démarque.



L'innovation au service de la performance



Les appareils TECNO offrent des performances exceptionnelles pour le travail et les loisirs. Le PHANTOM V Fold2 5G est doté d'un écran 120Hz, d'une batterie 5750mAh et de la technologie Ultra Charge 70W pour une utilisation tout au long de la journée.



Innovation en matière de design



TECNO continue de repousser les limites du design avec des appareils élégants et fonctionnels. Le design pliable du PHANTOM V Fold2 5G procure une sensation de qualité supérieure et améliore la convivialité, tandis que le CAMON 30S se distingue par son écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, qui offre une expérience d'affichage vibrante et immersive.